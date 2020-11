Predator, un nuovo capitolo della saga è in lavorazione: ecco ciò che sappiamo

È notizia dell'ultim'ora che i 20th Century Studios hanno dato l'approvazione per un nuovo film di Predator, e sarebbero già stati scelti regista e sceneggiatore della pellicola.

Predator 5 (o comunque, così lo chiameremo per non confonderci fino all'annuncio del vero e proprio titolo) sarà diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverlied Lane, Black Mirror) e scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone), ma non dovrebbe trattarsi di un vero e proprio sequel.

Secondo le (ancora scarse) informazioni al nostro possesso al momento, infatti, pare che questo nuovo capitolo non avrà collegamenti con l'ultimo film del franchise, The Predator, la pellicola del 2018 diretta da Shane Black con Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Alfie Allen, Sterling K. Brown e Olivia Munn.

Comprensibile, forse, dato il flop registrato da quest'ultimo, che con un budget di 80 milioni di dollari, ne ha guadagnati solamente 160, e non ha trovato riscontri positivi da parte di critica o pubblico.

Vedremo dunque cosa si inventeranno questa volta per dare nuova linfa al franchise che ebbe vita nel 1987 per mano di John McTiernan e dei fratelli Jim e John Thomas, e che vide tra i suoi protagonisti Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Jesse Ventura, Richard Chaves e Bill Duke.