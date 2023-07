Predator, Jesse Ventura sfidò Arnold Schwarzenegger per una bottiglia di champagne

Arnold Schwarzenegger ha fatto del suo fisico imponente il suo marchio di fabbrica. Il passato da bodybuilder lo ha sicuramente favorito nell'essere il più muscoloso della stanza. Pare che sul set di Predator avesse portato avanti una vera e propria sfida con la co-star Jesse Ventura.

Pare che come trofeo ci fosse una bottiglia di champagne. Secondo alcune voci, infatti, Ventura, all'epoca della lavorazione del film, era venuto a sapere dalla sartoria di avere una taglia delle braccia più grande rispetto a Schwarzenegger. Anche durante i provini pare che l'idea fosse di utilizzare un volto famoso del mondo dell'azione in Predator. Steven Seagal perse per pochissimo il ruolo di protagonista cedendo al collega austriaco.

Ventura, fiero della possibilità di poter superare Schwarzenegger in forma fisica, gli propose una sfida misurando lo spessore dei muscoli delle braccia. La battaglia, per lo più goliardica, metteva in balio una bottiglia di costoso champagne. Quando la "misurazione" avvenne ci si accorse di quanto effettivamente l'attore austriaco fosse più muscoloso del collega. Pare, infatti, che Schwarzenegger avesse architettato tutto dicendo al reparto sartoria di comunicare a Ventura, in spirito di divertimento, la misura sbagliata dei suoi abiti.

Per scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Predator, pellicola del 1987 con Arnold Schwarzenegger. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!