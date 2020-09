Predator nel Giappone feudale sfida Zatoichi: la cosa più incredibile che vedrete oggi!

Il leggendario samurai Zaotichi, personaggio letterario creato dallo scrittore giapponese Kan Shimozawa e protagonista di tantissimi film in Giappone, si scontra con il temibile Predator in un incredibile corto fan-made realizzato dal regista e artista VFX Junya Okabe.

Il cortometraggio, intitolato semplicemente ZVP per non incorrere in eventuali problemi di diritti di sfruttamento, è disponibile gratuitamente su YouTube: ambientato nel Giappone feudale, lo spadaccino cieco Zatoichi accorre in aiuto di una nobildonna che trasporta un tesoro segreto e deve combattere dei ninja cyborg e un potente e misterioso samurai. Ci sono alcuni fantastici guerrieri giapponesi cyberpunk nel film, ma la grande rivelazione è che il misterioso e potente samurai di cui sopra altri non è che Predator, micidiale alieno assassino di Hollywood!

Ecco quello che si chiama un vero e proprio scontro tra correnti: è la sfida definitiva fra Oriente e Occidente? Guardate il film e giudicate voi stessi!

Il film è interpretato da Shun Sugata e Chihiro Yamamoto. È stato presentato per la prima volta nel 2017, ma è appena sul web. Il regista ha dichiarato: "Questo progetto è stato realizzato come fan-movie senza scopo di lucro, ed è basato su un film storico giapponese, o jidaigeki se preferite, che in realtà non esiste. Divertitevi!"

Per altri approfondimenti non possiamo che rimandarvi all'Everycult di Predator e al nostro speciale sui migliori film di samurai di sempre.