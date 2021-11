Predator, il nuovo film sarà intitolato Prey: primi dettagli e data d'uscita!

Durante il Disney Plus Day è arrivata anche una notizia non strettamente relativa alla piattaforma ma comunque sempre inerente la Disney, ovvero il titolo ufficiale e la data d'uscita del nuovo capitolo della saga di Predator.

Diretto da Dan Trachtenberg, il nuovo Predator sarà intitolato Prey e uscirà nell'estate del 2022 come esclusiva streaming. Quest'ultima informazione era stata fonte di indiscrezione qualche tempo fa, quando venne anticipato che il nuovo Predator sarebbe uscito su Hulu. Inoltre, lo ricordiamo, per qualche tempo, il progetto è stato girata con il titolo Skulls.

La trama del film è ambientata nel mondo della Nazione Comanche, trecento anni fa, e seguirà la storia di Naru, un'abile guerriera che protegge ferocemente la sua tribù contro un predatore alieno altamente evoluto. La sceneggiatura è stata scritta da Patrick Aison, i cui crediti come produttore-sceneggiatore includono la serie Kingdom, Jack Ryan e Treadstone. Prey ha concluso le riprese il 12 settembre a Calgary, come rivelato dal direttore della fotografia Jeff Cutter su Instagram.

Il franchise di Predator si snoda attraverso sei film, inclusi due film di Alien vs. Predator, e in totale hanno incassato $750,8 milioni al botteghino globale. Non è stato ancora comunicato il giorno esatto dell'uscita, dunque continuate a seguirci. Ma intanto fateci sapere: quali sono le vostre aspettative per questo progetto? Vi intriga la nuova ambientazione? Ditecelo nei commenti.