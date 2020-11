Predator, e se la Disney riportasse indietro Arnold Schwarzenegger e Adam Brody?

Nei giorni scorsi è stato ufficialmente annunciato un nuovo Predator, il misterioso progetto è in sviluppo da circa quattro anni sotto la guida dello sceneggiatore e regista Dan Trachtenberg e finora si è mosso splendidamente sotto i radar dei curiosi.

Tuttavia, adesso che la sorpresa è stata svelata, perfino rovinando i piani di Trachtenberg, i fan hanno iniziato a fantasticare su quali strade percorrerà il nuovo capitolo della celebre e amatissima saga di horror fantascientifici.

Iniziata nel 1987 con Predator di John McTiernan, il franchise è proseguito nel 1990 con Predator 2 e poi nel 2010 con Predators e nel 2018 con The Predator, ad oggi l'ultimo capitolo realizzato da Shane Black. Le cose con questo episodio non andarono esattamente bene in fatto di critica e incassi, e ora che la Fox, che dettava i diritti della saga, è stata acquisita dalla Disney, ci si aspetta un grosso cambio di rotta: tra le tante idee che circolano in rete ci sono quelle sul ritorno di Arnold Schwarzenegger e Adam Brody, protagonisti rispettivamente del primo e del terzo capitolo del franchise.

Schwarzenegger è tornato recentemente nei panni del suo iconico personaggio in Terminator: Destino Oscuro e i fan sperano che possa essere coinvolto anche nel nuovo progetto del franchise di Predator, sebbene in passato i produttori non siano mai riusciti a convincerlo a farlo nonostante le molteplici proposte. E' interessante notare tra l'altro la possibilità sempre più concreta che Disney+ apra a contenuti vietati ai minori, featurette che sarebbe sicuramente molto gradita dagli utenti più grandicelli e che farebbe la fortuna anche dei franchise di Alien, dello stesso Predator e ovviamente anche di Deadpool, per il quale i Marvel Studios stanno ufficialmente sviluppando un terzo capitolo.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.