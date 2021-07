Predator 5, svelati il titolo del film e la trama: tutti i dettagli!

John Davis e John Fox hanno svelato il titolo e fornito alcuni dettagli sulla trama del quinto capitolo del franchise Predator. Da quando Fox è stata acquisita da Disney, quest'ultima si è impegnata a sviluppare nuovi progetti basati sulle proprietà inglobate. Dalla serie su Alien al nuovo film di Il pianeta delle scimmie. E ovviamente, Predator.

Il franchise è scivolato nella mediocrità da parecchio tempo ma da qualche tempo è in fase di sviluppo un nuovo film di Predator, una sorta di film d'epoca con una protagonista femminile.

Davis e Fox, due produttori del film, hanno fornito ulteriori dettagli. Le riprese di Predator sono iniziate a maggio, e ora stanno proseguendo.



"Questo è il primo viaggio di Predator su questo pianeta. [...] Il nostro eroe è una donna che penso sempre sia interessante. Immagino di averlo fatto con Predator vs Alien. E la quarta cosa è che risale a ciò che ha fatto funzionare il film originale di Predator; è l'ingegno di un essere umano che non si arrende, che è in grado di osservare e interpretare. Fondamentalmente in grado di battere una forza più potente, più forte, ben armata" hanno dichiarato i produttori, che hanno confermato che il film si chiamerà Skull.

Fox ha proseguito, dicendo che somiglierà più a Revenant - Redivivo che ai film precedenti di Predator:"Capirete cosa intendo una volta che lo vedrete".



A giugno trapelava la notizia che il nuovo film di Predator forse uscirà direttamente su Hulu, saltando il passaggio in sala.