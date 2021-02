Predator 5, arrivano nuovi dettagli sui Comanche protagonisti del film

Stando alla logline di presentazione di quello che un tempo era conosciuto come Skulls e rivelatosi poi essere Predator 5, "il film seguirà la storia di una donna Comanche che va contro le tradizioni del suo popolo e di genere per divenire una guerriera", e adesso emergono nuovi dettagli proprio sulla protagonista e la sua tribù.

Si legge in una nota su Production Weekly:



"La storia del film seguirà Kee, donna Comanche che vuole diventare una guerriera andando contro le tradizioni del suo popolo. Molti anni fa, i Comanche avevano una gerarchi be definite e ferree norme di genere. Kee è molto legata a suo fratello minore, Taabe, che viene allevato come futuro leader. Abile come qualsiasi altro giovane maschio della tribù, Kee è sempre stata un'insegnate e grande fonte d'ispirazione per Taabe. In termini comanche, lei è una Patsi, una sorella maggiore che ha contribuito a plasmarlo. Kee dice sempre la verità e ha spesso intuizioni che gli altri non hanno. Un po' maschiaccio, vuole mettersi alla prova in un mondo dominato dagli uomini".



Predator 5 (o comunque, così lo chiameremo per non confonderci fino all'annuncio del vero e proprio titolo) sarà diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverlied Lane, Black Mirror) e scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone), ma non dovrebbe trattarsi di un vero e proprio sequel.

Secondo le (ancora scarse) informazioni al nostro possesso al momento, infatti, pare che questo nuovo capitolo non avrà collegamenti con l'ultimo film del franchise, The Predator, la pellicola del 2018 diretta da Shane Black con Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Alfie Allen, Sterling K. Brown e Olivia Munn.

Comprensibile, forse, dato il flop registrato da quest'ultimo, che con un budget di 80 milioni di dollari, ne ha guadagnati solamente 160, e non ha trovato riscontri positivi da parte di critica o pubblico.

Vedremo dunque cosa si inventeranno questa volta per dare nuova linfa al franchise che ebbe vita nel 1987 per mano di John McTiernan e dei fratelli Jim e John Thomas, e che vide tra i suoi protagonisti Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Jesse Ventura, Richard Chaves e Bill Duke.