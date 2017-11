Predator 2 ha rischiato di essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale

Gli autori di Predator 2 inizialmente avevano in testa un'ambientazione ben diversa per l'iconico cacciatore alieno; tuttavia il secondo film non ha avuto la presa del primo sul pubblico, anche peer via del forfait di

Parlando prima della proiezione dell'originale Predator, gli autori del sequel, Jim John Thomas (presenti all' Arkansas Cinema Society (via MovieWeb), hanno detto quanto segue:

"Avevamo un'idea che partiva dalla fine di The Predator; il secondo doveva iniziare lì dove era avvenuta l'esplosione del finale. Le invisibili impronte di Predator si vedevano camminare nella polvere, nella cenere dell'incendio rimasto dall'esplosione e poi si sarebbe visto il braccio di Predator che attivava il computer per ricapitolare quanto accaduto fino a quel momento, focalizzandosi su Arnold e sul suo "questo è il mio obiettivo". Abbiamo iniziato da quello e dovevamo pensare a come riportarci dentro Arnold."

Nel frattempo, durante quel periodo, i due autori hanno anche avuto qualche idea riguardo un film che sarebbe risultato completamente diverso da quello che poi è stato realizzato:

"Pensavamo di fare una versione della Battaglia dei Giganti ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale nel bel mezzo dell'inverno. Un plotone di terra tedesco e un plotone di terra Americano, separati, si ritrovano ad un punto morto della battaglia quando arriva il Predatore. E loro devono unirsi per sconfiggerlo. Pensavamo che l'effetto dea neve sul Predatore potesse essere davvero interessante e diverso."

Alla fine, come abbiamo visto, lo studio ha deciso che invece l'ambientazione doveva essere una grande città. Inizialmente era anche previsto che in Predator 2, Dutch, il personaggio di Schwarzenegger, fosse al lavoro per il governo in qualità di cacciatore di nuovi alieni, ma poi non se n''è fatto nulla e lui non ha ripreso il ruolo.