Un preciso momento di Avengers: Endgame ha fatto piangere la mamma di Chris Evans

La madre di Chris Evans, Lisa, ha recentemente concesso una lunga intervista a Esquire e qui ha potuto parlare della carriera del figlio e ovviamente anche del suo peso nel Marvel Cinematic Universe in qualità di Captain America. La donna ha anche rivelato quello che per lei è stato il momento più commovente di Avengers: Endgame.

Dopo aver rivelato i retroscena del ruolo di Captain America, di come abbia convinto il figlio ad accettare la parte di Captain America, Lisa Evans si è quindi soffermata su una particolare scena di Avengers: Endgame che, stando a quanto dichiarato, l'avrebbe fatta scoppiare in lacrime. Stiamo parlando del momento in cui appare sullo schermo Old Cap, ovvero Steve Rogers invecchiato di anni che aspetta sulla panchina che il suo amico Sam Wilson lo incontri per poi cedergli il mitico scudo di Captain America. La ragione è presto detta dalla stessa Lisa Evans: "Mi ha ricordato esattamente il suo compianto nonno".

L'intervista a Lisa Evans è stata effettuata da Esquire per un profilo sull'attore in occasione del lancio promozionale di Defending Jacob, la nuova miniserie Apple TV+ che lo vede protagonista e che debutterà sulla piattaforma streaming della mela il 24 aprile prossimo. Su queste pagine potete visualizzare il trailer ufficiale della miniserie.

Recentemente, la Mondo ha realizzato un suggestivo artwork con Old Cap proprio per la copertina dell'edizione in vinile della colonna sonora di Avengers: Endgame. L'autore è Matt Taylor che riesce a catturare l'essenza del momento e la immortala per il nostro diletto, dato che dovrebbe essere presto disponibile all'acquisto (per maggiori informazioni al riguardo, vi conviene tenere d'occhio i profili social di Mondo e dell'artista, Matt Taylor).

Avengers: Endgame è disponibile su Disney+ anche in Italia.