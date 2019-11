In pre-ordine l'action figure del signor Spock: i dettagli vi lasceranno senza fiato

Leonard Nimoy ritorna direttamente dal passato, o dal futuro a seconda di come la si veda, in una nuovissima action figure di Spock, che ritrae il vulcaniano nell'alta uniforme della Flotta Stellare indossata in Star Trek: L'ira di Khan, pellicola del lontano 1982. La statuetta è già in pre-ordine online: riuscirete a "guardare senza comprare"?

All'inizio del film James T. Kirk (William Shatner) è appena stato promosso ad ammiraglio mentre il Capitano Spock supervisiona i test della Kobayashi Maru, uno speciale tipo di addestramento dell'Accademia della Flotta Stellare ideato per mettere alla prova le capacità di comando e il carattere del cadetto in situazioni estreme. Quando la USS Defiant s'imbatte in Khan Noonien Singh (Ricardo Montalban), vecchia conoscenza di Kirk, l'ufficiale tornerà al comando della USS Enterprise per tenergli testa e solo grazie all'estremo sacrificio di Spock sarà possibile evitare la catastrofe.

L'action figure è prodotta dalle aziende Sideshow e Darkside Collectibles Studio e realizzata in scala 1:3 in resina che, con i suoi ben 63cm di altezza, permette di apprezzare ogni dettaglio dell'iconico personaggio, fin'anche la più lieve ruga: di seguito la statuetta dai dettagli mozzafiato. Cosa ne pensate? State già contando i risparmi? (ammesso che dopo il Lucca Comics & Games ce ne siano...)



L'universo di Star Trek tornerà presto con una nuova serie il cui regista Michael Chabon afferma che Patrick Stewart è stato fondamentale per Star Trek: Picard: la cui premiere ha riscosso non poco successo, vista l'importante rivelazione che l'importante informazione rivelata durante la proiezione.