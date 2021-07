Pray Away, ecco il trailer del documentario Netflix sulle Terapie di Conversione per gay

Sembra destinato a far discutere questo Pray Away, documentario prodotto per Netflix dall'autore di American Horror Story Ryan Murphy e incentrato su un argomento che ha parecchio scosso gli Stati Uniti e il mondo intero negli ultimi anni, vale a dire quello delle Terapie di Conversione per gay.

Il film esordirà sulla nota piattaforma streaming il prossimo 3 agosto, ma oggi possiamo finalmente darvi un primo sguardo grazie al trailer pubblicato proprio in queste ore e che ci mostra spezzoni delle interviste, del materiale d'epoca e degli approfondimenti tramite i quali ci verrà raccontata la storia di Exodus International, comunità fondata nel 1976 allo scopo di "convertire" le persone omosessuali desiderose di cambiare stile di vita.

Diretto da Kristine Stolakis, Pray Away ci racconterà dunque la storia dei cinque uomini appartenenti alla chiesa evangelica che, ormai quasi mezzo secolo fa, diedero vita a quello che partì come un gruppo di studi biblici atto a "riportarli sulla retta via": di lì a poco i cinque fondatori si trovarono a ricevere qualcosa come 25.000 lettere di richieste d'aiuto che portarono quindi alla crescita esponenziale di una fondazione a dir poco controversa.

Tutto ciò ci verrà raccontato nel nuovo documentario Netflix dalle voci di persone passate attraverso le cure dell'associazione e non solo. Pensate di dare una possibilità a questo Pray Away? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate alcuni documentari Netflix che non dovreste assolutamente perdere.