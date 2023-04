Power Rangers: Once & Always, una clip spiega la presenza dei poteri dei dinosauri

Netflix si prepara a distribuire il nuovo film dei Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always che celebrerà il trentesimo anniversario del celebre franchise Hasbro e in una nuova clip viene spiegato ai fan come Rocky e Kat ottengono i poteri dei Dinosauri di Jason e Kimberly.

Stando al video, che vi lasciamo in calce all’articolo, Billy e Alpha 5 spiegano che sono stati in grado di replicare le monete degli originali Power Rangers rosso e rosa per dare accesso a Rocky e a Kat ai leggendari Poteri dei Dinosauri per ovviare a momenti di estrema emergenza.

Nella clip non viene spiegato che fine abbiano fatto i Power Rangers originali (che presumibilmente sono stati catturati da Robo-Rita all’inizio dello speciale) i cui interpreti non torneranno nel film evento: Ami Jo Johnson ha spiegato i motivi per cui ha deciso di restare fuori da Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always mentre Austin St.John è stato probabilmente costretto a dare forfait a causa dei suoi problemi legali legati al suo arresto collegato a una truffa portata avanti durante il periodo di lockdown.

Per quanto riguarda il compianto David Frank, che ci ha lasciato nel dicembre 2022, le sue dichiarazioni avevano fatto intendere come si fosse ritirato dal ruolo di Tommy Oliver.

In attesa dell’uscita sui nostri schermi del nuovo film dei combattenti creati dalla Saban Entertainment, vi lasciamo al nostalgico trailer di Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always.