Power Rangers, Hasbro e Netflix ufficializzano l'universo condiviso!

Quello dei Power Rangers è un franchise che, superato il boom avvenuto nel corso degli anni '90, sembra non esser mai riuscito a tornare agli allori di un tempo: gli eroi targati Hasbro sono però comunque sopravvissuti nonostante una fase calante che dura ormai da un po', e per loro sembra profilarsi un futuro decisamente più interessante.

Già nei mesi scorsi Hasbro aveva annunciato un nuovo look per i Power Rangers, lasciando intendere anche la possibilità di collaborare con Netflix in vista di un rilancio del franchise che comprendesse, magari, nuovi film e serie TV che andassero a comporre il mosaico di un nuovo universo condiviso.

Universo condiviso che sembra finalmente destinato a diventare realtà, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate in queste ultime ore dai diretti interessati: "Da quando abbiamo parlato dei Power Rangers con Jonathan [Entwistle] abbiamo scelto un approccio che riguardasse un intero universo. Non si tratta solo di uno show, si tratta di show seguiti da film, da alcuni programmi per ragazzi. Netflix è entusiasta, noi siamo entusiasti e speriamo di avere al più presto notizie interessanti" sono state le parole del presidente di EOne TV Michael Lombardo.

Credete che quella dell'universo condiviso sia una buona idea o preferireste che i Power Rangers si godessero una meritata pensione? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sui Power Rangers.