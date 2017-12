Power Rangers: Dacre Montgomery parla della possibilità del sequel

Power Rangers , diretto dal regista, è stato un discreto fallimento al box office, sia internazionale che casalingo, nonostante il grande numero di fan del franchise.

Dacre Montgomery - che abbiamo recentemente visto nel ruolo del bulletto di paese in Stranger Things 2 di Netflix - protagonista del film di Israelite, è convinto che anche il reboot di Power Rangers abbia la sua parte di fandom e, nonostante il botteghino fallimentare, lui crede che ci sia ancora speranza di vedere un sequel; l'ha spiegato durante un'intervista rilasciata a The Wrap:

"Io penso che con il cast siamo diventati una specie di famiglia - abbiamo anche una chat di gruppo - e a tutti noi piacerebbe girare il sequel. So con certezza che se ci chiamassero per farlo arriveremmo tutti lì in un batter d'occhio e se mai accadrà, cosa che non nego assolutamente perché non è completamente fuori discussione la possibilità di un sequel, saremmo tutti contentissimi di parteciparvi."

Voi che ne dite? Vi andrebbe di vedere il sequel del reboot di Power Rangers? Se sì, come lo vorreste vedere sviluppato? Diteci come la pensate nei commenti qui sotto.

Sinossi: "Power Rangers è il reboot cinematografico dedicato ai famosi personaggi della serie tv.

Quando scoprono che la cittadina di Angel Grove e il Mondo intero sono sul punto di essere distrutti da una temibile minaccia aliena, cinque normalissimi teenager dovranno unire le proprie forze per trasformarsi in qualcosa di straordinariamente potente: i Power Rangers. Prescelti dal Destino, i cinque giovani eroi si renderanno ben presto conto di essere gli unici in grado di salvare le sorti del Pianeta."

Power Rangers cast: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bryan Cranston, Elizabeth Banks e Bill Hader. Il film è attualmente disponibile in Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray e in DVD.