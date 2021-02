I Power Rangers cambiano look: la Hasbro pronta a un nuovo franchise

La Hasbro ha recentemente confermato i suoi piani per reinventare completamente il franchise dedicato ai Power Rangers dopo l'uscita di Power Rangers Dino Fury. Sarà una nuova era a quanto pare che genererà "un nuovo universo per un audience più estesa che attraverserà film, premium TV, animazione e contenuti per bambini". Una svolta necessaria.

La Hasbro ha comunicato questa sua nuova iniziativa nel corso dell'ultimo evento per gli investitori organizzato di recente. Ricordiamo che Power Rangers Dino Fury avrà come confermato due stagioni e che attualmente è in sviluppo un nuovo film del franchise sui Power Rangers nella loro configurazione attuale con la produzione della eOne.

Quest'ultimo seguirà la continuity delle serie televisive unificando in sostanza il franchise. Questo significa che gli ultimi 28 anni di storia e personaggi di Power Rangers dovrebbero essere resi canonici, con questo nuovo film che presenterà inoltre al grande pubblico un nuovo gruppo di Rangers provenienti da diversi background sociali e razziali, dalle comunità afroamericane a quelle asioamericane fino a esponenti LGBTQ+. A quanto pare la leader del gruppo sarà inoltre una donna.

Inoltre, Jonathan Entwistle - creatore della serie The End Of The F *** ing World - dovrebbe ricoprire una figura simile a quella occupata da Kevin Feige ai Marvel Studios per espandere l'universo dei Power Rangers. La conferma era arrivata dall'Hollywood Reporter lo scorso ottobre. Entwistle sarà anche il regista del nuovo film sui Power Rangers.

Le riprese del reboot dei Power Rangers sono previste in Nuova Zelanda e a quanto pare Hasbro avrebbe deciso di focalizzarsi molto più sui Mighty Morphin Power Rangers, l'era più amata e popolare di tutto il franchise.

Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per capire meglio in che direzione intenderà muoversi la Hasbro.