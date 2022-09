Power Ranger, le ultime novità sul reboot del franchise firmato Netflix

Alcune anticipazioni che riguardano il nuovo universo dei Power Ranger che vedrà in prima linea Netflix con Hasbro, sono state rese pubbliche. Il colosso dello streaming è impegnato a regalare nuovo lustro ad alcuni degli eroi più amati degli ultimi decenni. Attualmente un film e una serie tv sono in cantiere.

Al timone dei lavori il creatore e regista di The End of the F***ing World, Jonathan Entwistle, al fianco di Jenny Klein.

I fan sperano che nelle mani di Entwistle e Klein l'universo dei Power Ranger possa tornare a splendere dopo il pessimo reboot del 2017.



Dopo gli aggiornamenti su Power Ranger dello scorso mese di giugno ecco altre novità. In primis il team sarà lo stesso sia nel film che nella serie tv ma si costituirà un nuovo gruppo. I Power Ranger che vedremo nei prossimi progetti non saranno i Mighty Morphin, la loro versione più nota.

A quanto pare Netflix ha intenzione di mettere da parte il lato maggiormente leggero dei Ranger per tentare un approccio più serio con una narrazione simile alla maggior parte degli show in streaming.



Gli Zord saranno utilizzati con parsimonia mentre il Giappone sarà molto presente nella storia. Dovrebbe inoltre essere confermata la presenza di Zordon e Alpha. Il 2023 sarà il 30° anniversario del franchise Power Ranger e secondo alcune voci Hasbro avrebbe intenzione di richiamare il cast di Mighty Morphin per celebrare questa ricorrenza.

Tornerà anche David Yost per l'anniversario dei Power Rangers?