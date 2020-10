Power Ranger, Hasbro ha trovato lo sceneggiatore per il nuovo film del franchise

È Deadline a informarci che Hasbro ed eOne hanno finalmente trovato in Bryan Edward Hill di Titans lo sceneggiatore per scrivere la storia del nuovo e annunciato reboot cinematografico dei Power Rangers, che ricordiamo inoltre sarà diretto da Jonathan Entwistle, noto soprattutto per il suo lavoro a The End of the Fucking World di Netflix.

Tempo fa, The Illuminerdi aveva rivelato che questo nuovo film avrebbe seguito la stessa continuity delle serie televisive, unificando in sostanza il franchise. Questo significa che gli ultimi 28 anni di storia e personaggi di Power Rangers dovrebbero essere resi canonici, con questo nuovo film che presenterà inoltre al grande pubblico un nuovo gruppo di Rangers provenienti da diversi background sociali e razziali, dalle comunità afroamericane a quelle asioamericane fino a esponenti LGBTQ+. A quanto pare la leader del gruppo sarà inoltre una donna.



Il sito ha anche aggiunto che il cattivo principale del reboot sarà Lord Zedd, con Zordon coinvolto invece in elementi narrativi inerenti i viaggi nel tempo, in particolar modo nel passato, dato che il gruppo dovrebbe essere trasportato di peso indietro nel tempo. Il progetto presenterà anche "molteplici look dei personaggi e degli Zord nel corso dell'avventura", il che potrebbe significare versioni diverse dei MMPR e degli Zord fino all'era moderna.



Le riprese del reboot dei Power Rangers sono prevista in Nuova Zelanda e a quanto pare Hasbro avrebbe deciso di focalizzarsi molto più sui Mighty Morphin Power Rangers, l'era più amata e popolare di tutto il franchise.



