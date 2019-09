La POW! Entertainment risponde alla nuova causa intentata dalla figlia di Stan Lee

Dopo la nuova causa intentata da J.C. Lee per rivendicare le proprietà intellettuali del suo defunto padre, il fumettista Marvel Stan Lee, la POW! Entertainment ha risposto con una nota ufficiale pubblicata da Comicbook.com.

"E' una vera sfortuna che il nome di Stan Lee debba essere coinvolto in queste continue azioni frivole che altro non sono che un dramma familiare" si legge nella lettera inviata da un portavoce della compagnia. "J.C. Lee e altri hanno portato senza successo questi stessi argomenti in tribunale in diversi casi nel corso degli ultimi 20 anni, sfortunatamente, persino contro suo padre quando era ancora vivo. Nei casi precedenti, il sistema giudiziario si è pronunciato in favore di POW!, confermando senza dubbio che POW! è la legittima proprietaria di quei diritti. Siamo più che fiduciosi che anche questo caso sarà prontamente risolto dai tribunali."

Potete trovare la versione completa del comunicato al link in fonte.

La denuncia depositata nei giorni scorsi affermava che "L'erede e l'Estate di Stan Lee vogliono eseguire l'alleanza stipulata con la sua omonima compagnia e porre rimedio agli errori commessi dai soci in affari fidati negli ultimi due decenni. Ha lo scopo di ripristinare i diritti che aveva assegnato all'omonima compagnia, fondata nel momento del licenziamento dopo 60 anni di carriere nella Marvel Comics".