Povero Matt Damon: 'Baciare Scarlett Johansson è stato un vero inferno per me'

Se vi aspettavate la stessa armonia nel dietro le quinte dei baci da film, vi sbagliavate di grosso! L'argomento "baci" è sempre un po' delicato perché momenti che appaiono romantici sul grande schermo lo sono stati davvero poco nella realtà: parola di Jennifer Lawrence e Liam Hamsworth in Hunger Games e lo conferma anche Matt Damon!

Ma chi è stata la sfortunata partner di Damon? Niente di meno che Scarlett Johansson! Pare infatti che baciare l'attrice per Damon si sia rivelata un'esperienza "diversa" dalle alte aspettative. I due attori hanno recitato insieme nella commedia We Bought A Zoo che racconta di un uomo che acquista uno zoo fatiscente dopo la morte di sua moglie. Nel film Damon e Johansson si baciano e l'attore ha scherzato su quel momento tanto romantico raccontando che in realtà "é stato un inferno"! Ma qual è la storia che si cela dietro il bacio terribile tra Matt Damon e Johansson?

“Siamo andati a pranzo e sia io che lei abbiamo pensato che fosse finita. Ha mangiato un sandwich alla cipolla per pranzo - ha raccontato Damon in un'intervista promozionale per Oppenheimer a LadBible - Cameron Crowe aveva impostato la telecamera e c'è stata una ripresa ravvicinata del bacio, e lei ha detto: 'Oh merda, ho letteralmente appena mangiato un sandwich alla cipolla!'”. Un bacio al sapor di cipolla per Matt Damon!

Damon arriverà questa estate sul grande schermo nel ruolo di Leslie Groves, militare responsabile del progetto Manatthan in Oppenheimer il blockbuster di Christopher Nolan in arrivo in Italia il prossimo 23 luglio: Damon è stato anche protagonista di un divertente aneddoto raccontato da Emily Blunt sul set di Oppenheimer!