Povere creature!, Yorgos Lanthimos sul talento di Emma Stone: "C'era magia nell'aria"

Il nuovo trailer di Poor Things ci suggerisce tutto il talento di Emma Stone (ricordata per Birdman, La favorita e La La Land), ma è anche i regista Yorgos Lanthimos a ricordarci le incredibili risorse dell'attrice.

"È tutta istinto nel creare questa creatura, che è diversa da qualsiasi cosa tu abbia visto finora" ha dichiarato. "A volte Emma diceva: 'Non so cosa diavolo sto facendo, va bene?'. A volte non lo so nemmeno io, quindi proviamo a fare cose sempre diverse. A essere onesto, sono davvero stupido da lei". Ha inoltre continuato: "Più tardi, mentre stavo mondando il film, a volte le mandavo una nota vocale in cui ripetevo: 'Non so come ci riesci, tutto ciò è stupefacente. È come se ci fosse della magia nell'aria'".

Da parte sua, Stone ritiene che il merito dipenda dal lavoro congiunto. "Eravamo molto, molto uniti nella nostra collaborazione" ha ricordato. "E ho sempre potuto fare affidamento su di lui per qualsiasi cosa". Inoltre, "mi trovavo con persone di cui mi fidavo, ecco perché ho potuto sperimentare, fare errori e divertirmi". Era il giugno 2023 quando Emma Stone sembrava un'opera d'arte nel nuovo poster di Povere creature!.

Il film – Poor things in lingua originale – è l'attesissima storia che ha per protagonisti Emma Stone, Mark Ruffallo, Williem Dafoe e Ramy Youssef. La trama è incentrata su Bella Baxter, giovane donna riportata in vita dallo scienziato, e di tutta la sua curiosità per il nuovo mondo in cui si ritrova. Riuscirà a raggiungere la libertà e l'uguaglianza che tanto brama?

Il film debutterà il 12 ottobre 2023 al cinema.