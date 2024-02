Povere creature!, Yorgos Lanthimos:'Il femminismo è un tema difficile da trattare'

Il regista di Povere creature! Yorgos Lanthimos, ritiene che il suo film con Emma Stone trasmetta cose differenti oltre al messaggio femminista che gli viene attribuito. Intervistato da Variety, Lanthimos ha analizzato alcuni aspetti dell'opera in relazione ai personaggi e ai giudizi delle persone che hanno l'hanno commentato.

"Non mi piace molto entrare in una conversazione analitica su cosa significhi, quali siano i temi, chi siano i personaggi. Come ho detto prima, mi sento fiducioso riguardo alla sceneggiatura. Quindi, questo significa che trasmette molte cose, penso, alle persone intelligenti. Non c'è bisogno di discuterne ulteriormente" ha dichiarato il regista greco.



Sul femminismo associato a Povere creature! con protagonista la trionfatrice ai BAFTA Emma Stone ha dichiarato:"In realtà penso che sia pericoloso approfondire troppo queste conversazioni perché le cose cominciano a diventare un po' troppo unidimensionali. Come se ci fosse solo questo aspetto di questo film, e questo è quello che pensiamo, quello che cerchiamo di fare. Cerco di rendere i film più aperti di così".



Nel corso del film, Bella Baxter interagisce con diversi uomini. Il dottor Godwin 'God' Baxter (Willem Dafoe) avrebbe voluto tenere la propria creatura nascosta e studiarla, Max McCandles (Ramy Youssef) voleva che diventasse sua moglie confinandola entro le regole del patriarcato mentre il personaggio interpretato da Mark Ruffalo, il viscido Duncan Weddenburn voleva soltanto usarla e controllarla.

Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Povere creature! di Yorgos Lanthimos.