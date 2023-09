Povere Creature, Willem Dafoe rimpiange l'assenza a Venezia: 'Mi si spezza il cuore'

Povere Creature è stata la pellicola più in vista di tutta la manifestazione veneziana, tanto da meritarsi il premio Leone d'oro come miglior film. Il nuovo film di Yorgos Lantimos debutterà ufficialmente il prossimo 25 gennaio eppure ha già portato con sé numerosi pareri positivi da parte di critica e pubblico.

A fronte di tutti questi grandi elogi e premi è quindi condivisibile il rimorso della star Willem Dafoe, che ha preso parte attiva al film Povere Creature, nel non poter essere stato presente durante la Mostra del cinema di Venezia, in cui avrebbe potuto promuovere il film e incontrare gli altri membri del cast.

Tuttavia tutto ciò non è potuto accadere in quanto dall'altra parte del mondo, ad Hollywood per la precisione, gli scioperi degli attori e sceneggiatori non si fermano e le manifestazioni contro le ingiustizie delle majors continuano a portare ad una situazione di stallo le produzioni.

Willem Dafoe si è così espresso sulla sua assenza alla manifestazione: "Non poterci andare mi ha davvero spezzato il cuore".

La star ha poi approfondito la questione degli scioperi: "Penso che si debba andare avanti. Mi sento più strano di quando non lavoro perché volevo fare diverse cose. Ma poi mi dico 'Non essere egoista, non pensare a te stesso pensa al futuro'".

Voi cosa ne pensate? Avete già visto il trailer di Povere Creature? Oltretutto, ecco la nostra recensione Togo, il film per Disney+ con Willem Dafoe protagonista.