Povere Creature!, Willem Dafoe entusiasta del suo personaggio: 'Un libero pensatore'

Povere Creature! è certamente uno dei film favoriti alla prossima cerimonia degli Oscar, potendo contare su un cast d’eccezione e su una narrazione estremamente attenta a temi sempre più centrali della nostra società. Parlando del suo personaggio, Willem Dafoe ha spiegato di essersi ispirato in qualche modo all’autore del romanzo originale.

Dopo aver parlato del prossimo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, torniamo ad occuparci di Povere Creature! per riportare le parole di Willem Dafoe a proposito della caratterizzazione del suo personaggio nel visionario film pronto ad un ruolo da protagonista nella notte degli Oscar 2024.

L’attore di The Lighthouse ha descritto il suo processo per dare vita al personaggio di Godwin Baxter: “È stato molto divertente lavorare a questo film sia perché ero circondato da tutti questi bellissimi dettagli vittoriani sia per il grande cast e la fantastica sceneggiatura. Ho anche guardato dei video di Alasdair Gray, autore del romanzo. Non lo so per certo, ma credo che ci sia molto di Alasdair Gray in quel personaggio. È un tipo piuttosto divertente. È eccentrico, intellettuale, giocoso. È un pensatore, un libero pensatore. Il dottor Baxter è uno scienziato e ha trasformato il suo dolore in una cosa positiva”.

Quindi Dafoe ha raccontato come anche suo padre fosse un chirurgo e come, durante la proposta di partecipare al film, fosse nella stanza in cui ha un suo ritratto, intento a guardare una fotografia che lo ha fatto subito sentire parte della narrazione: “Mio padre era un chirurgo. Il suo ritratto è nel mio ufficio nel mio appartamento a Roma. Stavo anche guardando una bellissima opera di Marina Abramovic, con cui ho lavorato diverse volte. È una bellissima fotografia di lei che fa l’autopsia a una donna su una lastra. Questi due particolari mi hanno fatto capire se che si trattasse di qualcosa che mi appartenesse . Mi hanno spiegato le linee generali del film e mi sono subito entusiasmato”.

In attesa di poter vedere il film del regista e sceneggiatore greco anche nelle sale italiane, vi lasciamo alla nostra recensione di Povere Creature!.