Povere Creature! vincerà l'Oscar dopo il Leone d'Oro? Ecco chi potrebbe ostacolarlo

Povere Creature! si candida come uno dei film favoriti per i premi più importanti ai prossimi Oscar dopo la vittoria del Leone d’Oro al Festival di Venezia 2023. Andiamo a scoprire quali saranno i più importanti rivali del film di Yorgos Lanthimos per quanto riguardi la categoria di Miglior Film ai prossimi Academy Awards.

Povere Creature!, anche grazie all’ottima performance di Emma Stone, si è già rivelato un enorme successo per quanto riguardi la critica, sperando che la sua uscita nelle sale possa far continuare il recente trend di ottimi incassi per film più o meno autoriali che non portino nei cinema soltanto azione ed esplosioni.

Il lavoro del regista greco è infatti in ottima compagnia per quanto riguardi i prossimi premi Oscar, con possibili candidati che si sono già fatti valere, oltre che per l’apprezzamento della critica, anche per la grande risposta del pubblico che ha fatto lievitare gli incassi ai botteghini.

Parliamo naturalmente di Barbie e Oppenheimer, veri mattatori dell’estate cinematografica che dovranno fare a loro volta i conti con Past Lives, di Celine Song e con l’ultimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Altri due titoli degni d’attenzione sono Maestro di Bradley Cooper e The Holdovers, entrambi ancora in attesa della distribuzione nelle sale.

A mesi di distanza, dunque, la corsa sembra farsi già concreta con i nomi più probabili per le nomination che stanno facendo parlare di sé nel migliore dei modi. In attesa di capire cosa succederà ai prossimi Oscar, però, vi lasciamo alla recensione di Povere Creature!