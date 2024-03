Povere creature: dove vedere in tv e in streaming il film con Emma Stone

Dove vedere in streaming Povere creature? Se siete curiosi di recuperare il nuovo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone vincitore di quattro statuette agli Oscar 2024, siete capitati nel posto giusto.

Dovete sapere infatti che, in queste ore, Disney+ ha annunciato la data d'uscita in streaming di Povere creature: il film con Emma Stone, vincitore di quattro Premi Oscar (Miglior attrice protagonista a Emma Stone, Miglior scenografia, Migliori costumi e Miglior trucco e acconciatura) e di cinque premi BAFTA (Miglior attrice, Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura e Migliori effetti speciali), senza dimenticare il Leone d'oro allo scorso Festival di Venezia, sarà disponibile dal 14 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia.

Il debutto è quindi previsto per questa settimana, tra un paio di giorni, e solo sul servizio Disney. Inoltre, segnaliamo che Povere creature uscirà il 18 aprile in bluray: per questo titolo non è prevista un'edizione 4K bluray fisico, né in Italia né nel resto del mondo, mentre su Disney+ sarà possibile riprodurre il film in qualità 4K HDR e Dolby Vision.

Basata sul romanzo di Alasdair Gray (edito in Italia da Safarà editore), la sceneggiatura di Povere creature è scritta da Tony McNamara, alla seconda collaborazione con Lanthimos dopo La favorita. Il film è prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone.