Povere creature! è la storia di Mary Shelley? Teoria sul personaggio di Emma Stone

Povere creature! ha registrato incassi da più di 100 milioni di dollari al box-office, con quattro premi Oscar tra cui quello alla miglior attrice protagonista a Emma Stone. Nonostante il film sfrutti la fantascienza per raccontare una storia universale di auto-scoperta, l'ispirazione potrebbe essere arrivata da Mary Shelley.

Povere creature! trae ispirazione dalla storia di Frankenstein sul rapporto tra un creatore e la creatura. Il riferimento all'umanità che gioca a fare Dio è presente nell'opera di Shelley, poiché il personaggio di Victor impara le conseguenze dell'intromettersi in cose che non comprende realmente. Ma il film di Yorgos Lanthimos si concentra sulla prospettiva di Bella Baxter. Su Everyeye trovate 5 segreti su Povere creature!, disponibile su Disney+.

Bella non è un personaggio passivo ma attivo nella scoperta del mondo che la circonda. Se nell'opera di Shelley è il mostro di Frankenstein a pagare il prezzo più alto per la sua curiosità, in Povere creature! è Bella a prendere in mano la propria vita.

Una teoria diffusa online riguarda la possibilità che la storia di Povere creature! sia quella di Mary Shelley. La scrittrice in gioventù dovette affrontare significative pressioni sociali e lottò per relazionarsi con gli altri. Dopo che il padre William Godwin (che ha ispirato il personaggio di Dafoe nel film di Lanthimos), organizzò per la figlia un soggiorno presso la famiglia scozzese di Richard Baxter, divenne amica stretta della figlia Isabella. Le due rimasero in rapporti stretti nel corso della giovinezza, consentendo a Shelley di iniziare un percorso nella scrittura precedente a Frankenstein. Tuttavia, il matrimonio di Baxter le allontanò e la il rapporto tra le due è spesso dimenticato quando si parla di Frankenstein e di Mary Shelley.

I riferimenti in Povere creature! ci sono (i nomi Baxter e Godwin) ed è chiaro che l'influenza di Mary Shelley e della sua storia abbia contaminato anche il film di Yorgos Lanthimos. Non perdetevi la nostra recensione di Povere creature!, con protagonista Emma Stone.

