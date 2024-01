Povere Creature, spiegazione del finale del film con Emma Stone

Alla fine Povere Creature è arrivato anche in Italia, coinvolgendo anche le nostre sale in quel successo clamoroso che sta portando il film di Yorgos Lanthimos a dominare il box-office in ogni dove e a proiettarsi dritto ai prossimi Oscar nella cerchia dei favoriti. Bando alle chiacchiere, però: come finisce il film con Emma Stone?

Battuto in Italia dal nuovo film de I Soliti Idioti, Povere Creature si conclude con la piena maturazione della sua protagonista Bella Baxter, la donna incinta suicida riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, che nel corpo della stessa impiantò il cervello del bambino che portava in grembo: le avventure della nostra in giro per il mondo si concludono dunque dove tutto era cominciato, a Londra.

Sul finale del film, Bella incontra infatti l'uomo con cui era sposata Victoria Blessington, vale a dire l'identità (del corpo) di Bella precedente al suicidio; la nostra, spinta dalla curiosità, decide quindi di tornare a casa con lui, scoprendo nel signor Blessington nient'altro che un uomo possessivo, crudele e, insomma, espressione massima del patriarcato in ogni suo aspetto.

Bella riesce quindi a fuggire, ferendo gravemente Blessington e portandolo con sé a casa del morente Godwin, dove gli verrà impiantato un cervello di capra: a questo punto Godwin muore di cancro, lasciando la sua casa e il suo laboratorio nelle mani della stessa Bella, ormai decisa a diventare medico, e di Max McCandles, ormai pronti a intraprendere la loro vita coniugale. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Povere Creature.