Povere Creature: la spiegazione dell'evoluzione di Bella, il personaggio di Emma Stone

L'arrivo di Povere Creature! su Disney+ permetterà a molti nuovi spettatori di prendere finalmente parte all’incredibile viaggio di Bella Baxter alla scoperta di sé stessa: un viaggio appassionante, con al centro una delle figure più complesse e sfaccettate dell’intera filmografia del poliedrico Yorgos Lanthimos.

Attenzione, in questo articolo sono presenti spoiler. Bella Baxter è una creatura (appunto) del padre-scienziato Godwin Baxter. "God" salva questa giovane donna, morta suicida perché incastrata in un matrimonio con un uomo violento, e la riporta in vita impiantandole il cervello del feto che portava in grembo. Un atto apparentemente mostruoso, ma tale da rendere Bella Baxter ciò che è: un’adulta-bambina, con le pulsioni e i desideri di una donna, ma con la mente infantile di una neonata. Il personaggio possiede già un’intrinseca complessità e, anche per questo, l'innata abilità di affascinare gli uomini che incontra sul suo cammino: sia Max McCandless, l’assistente del protettivo Godwin, che l'avvocato Duncan Wedderburn.

Bella, sempre più consapevole del suo desiderio di uscire dalle opprimenti mura di casa, sceglie di seguire Duncan in un viaggio in Europa. La protagonista esplora la sua sessualità, ed è proprio grazie al sesso che inizia ad ambire a “qualcosa di più”. Bella non ha tutte le sovrastrutture moralistiche della società pseudo-vittoriana in cui si muove: dice e fa quello che sente, senza censure. Nel frattempo, inizia anche a scoprire il valore della filosofia e della cultura in generale, oltre che a toccare con mano le ingiustizie di un mondo indifferente e fondamentalmente crudele.

Mentre Duncan è sempre più incapace di decifrare la compagna, quest'ultima sviluppa una coscienza sociale, che la conduce infine alla necessità di svincolarsi economicamente dall’uomo che le sta accanto. Povere Creature! mostra l’evoluzione graduale del personaggio, che "cresce" pur conservando lo spirito naive di una bambina. La presa di coscienza di Bella parte dal suo corpo e quindi dalle sue pulsioni, destinate a diventare più di semplici istinti, ma sensazioni consapevoli da vivere liberamente, senza vincoli né censure.

Bella si è ormai impadronita della tecnica dello scienziato: lei stessa, novella creatrice del suo stesso mondo, ha infine il suo riscatto definitivo, con la maturità necessaria per svincolarsi volontariamente dai modelli comportamentali imposti dalla società benpensante. Finalmente padrona di sé stessa e dell’universo che abita, Bella Baxter è libera.

Concludiamo l'articolo consigliandovi la nostra recensione di Povere Creature!.

