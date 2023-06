Povere creature! Sesso, scherzi e stramberie nel trailer del folle film con Emma Stone

A pochi giorni dalla pubblicazione del teaser italiano di Povere creature!, il nuovo film scritto e diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos è tornato a mostrarsi con il suo primo trailer integrale.

Molto più breve rispetto ai filmati promozionali cui ci sta abituando Hollywood negli ultimi tempi, il trailer di Povere Creature! mostra sesso, violenza e stramberie con Emma Stone, attrice premio Oscar di La La Land nei panni di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare: affamata della mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti.

Il cast include anche le recenti star di Sanctuary Christopher Abbott e Margaret Qualley, oltre a Kathryn Hunter di The Tragedy of Macbeth e i comici Jerrod Carmichael e Rammy Youssef. La storia è basata sul romanzo postmoderno del 1992 dell'autore scozzese Alasdair Gray, che racconta la storia di una donna che si annega per sfuggire al marito violento e viene resuscitata con il cervello del suo bambino non ancora nato. Lanthimos è stato candidato a tre Oscar: Miglior Film e Miglior Regista per La Favorita e Migliore Sceneggiatura Originale per The Lobster, dopo il successo ottenuto nel 2010 per il suo dramma distopico Dogtooth.

Povere Creature! arriverà il 12 ottobre in Italia. Qui potete ammirare il primo poster di Povere Creature!.