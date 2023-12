Povere Creature, il segreto di Lanthimos: come lavorava con gli attori sul set?

Povere Creature! è riuscito a stupire la critica di tutto il mondo grazie alla sua narrazione coraggiosa e all’interpretazione, spesso sopra le righe, degli attori del cast. In un’intervista, il produttore Andrew Lowe ha raccontato lo strano metodo utilizzato da Yorgos Lanthimos per tirare fuori il meglio dai protagonisti coinvolti.

Dopo aver riportato le parole di Willem Dafoe a proposito del suo personaggio in Povere Creature!, torniamo a parlare di uno dei film più apprezzati di questa seconda parte di 2023 per condividere le dichiarazioni dei produttori del film, chiamati a spiegare quale sia il segreto del filmmaker greco per riuscire a dare vita a personaggi tanto surreali e allo stesso tempo complessi.

Rispondendo a una precisa domanda di Deadline sulla questione, Andrew Lowe, uno dei produttori, è sceso nei particolari: “Yorgos ha un periodo di tre settimane prima dell’inizio del film in cui tutti gli attori si uniscono a noi. I principali sono presenti per la maggior parte del tempo. Poi arrivano altre persone e la sala prove diventa una specie di sala in cui si fanno giochi. Sono giochi teatrali. Giochi che Yorgos inventa”.

Alla richiesta di un esempio, il produttore ha quindi continuato: “Essere un animale che dice le battute rotolando sul pavimento. Ho partecipato a un paio di questi spettacoli a Budapest e credo che gli attori lo trovino incredibilmente liberatorio, molto disinibente. E credo che il punto centrale sia fare cose così sciocchi da sentirsi fondamentalmente liberi. Farle con i propri collaboratori e vedere gli estremi dell’altro. Si tratta di un attore che ha un istinto su una performance e che viene incoraggiato a seguire quell’istinto. Il pensiero di Lanthimos è che se ha scelto l’attore giusto, allora gli verrà in mente qualcosa di straordinario da lasciargli fare. Qual è la mia motivazione? Come dovrei essere? Non sono queste le domande che vuole ricevere”.

La creazione di un ambiente divertente e ricco di spunti originali è stata dunque alla base della riuscita dell’apprezatissimo film del filmmaker greco? In attesa di poter vedere nelle sale italiane uno dei favoriti alla stagione degli Oscar, vi lasciamo a una lista dei rivali di Povere Creature! per i prossimi Oscar.