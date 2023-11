Povere Creature!, le scene di sesso del film con Emma Stone sono già online

Il mondo del cinema non è nuovo a leak e anticipazioni non esattamente autorizzate dalla distribuzione: inutile dire che la maggior parte delle volte sono le scene di sesso ad essere particolarmente interessate dal fenomeno, e così è stato, infatti, anche per l'imminente Povere Creature! di Yorgos Lanthimos.

Il film che rivede al femminile la storia di Frankenstein prevede infatti, come di consuetudine per le opere del regista de La Favorita e Il Sacrificio del Cervo Sacro, più di una scena di sesso (sono quelle, d'altro canto, per cui Emma Stone ha posto delle condizioni insindacabili): proprio queste, stando a quanto leggiamo, sono già state leakate in queste ultime ore.

Naturalmente non vi suggeriremo siti in cui trovarle, ma certo è che le sequenze di cui sopra sono tra quelle sulle quali verte buona parte della curiosità per il film con Mark Ruffalo, proprio per la loro natura insolita: Povere Creature! racconta infatti la storia di una donna riportata in vita da uno scienziato e totalmente impreparata, proprio come una bambina, alle consuetudini del nostro mondo, alle quali la nostra si approccia seguendo unicamente il suo istinto.

Insomma, che il leak avvenisse non era poi così imprevedibile: vedremo quanto velocemente la distribuzione riuscirà ad agire! Per i più curiosi, comunque, lasciamo qui la nostra recensione di Povere Creature!