Povere Creature, qual è il budget del film con Emma Stone e Willem Dafoe?

Qual è il budget di Povere Creature? Lo abbiamo già menzionato nel nostro speciale dedicato al cachet di Emma Stone per Povere creature, ma per maggior chiarezza facciamo il punto sui costi della produzione.

Trattandosi di un film 'piccolo', per quanto tra i più ambiziosi nella carriera del regista greco Yorgos Lanthimos, Povere creature ha avuto un budget di circa 35 milioni di dollari: non una cifra esagerata, che però l'autore e la sua troupe ha saputo spremere fino in fondo creando da zero un intero tra il vittoriano e lo steampunk, tra il gotico e il fantasy, pieno di set elaborati, scenografie immaginifiche e costumi meravigliosi. Di questo budget, circa 6 milioni sono andati ad Emma Stone, non solo protagonista ma anche produttrice, mentre 3 milioni sono stati usati per il cachet di Willem Dafoe e 2 milioni per quello di Mark Ruffalo, i due principali co-protagonisti del film.

Da notare, comunque, che l'investimento è stato a dir poco proficuo per Povere creature: il film è già il maggior successo di sempre nella carriera di Yorgos Lanthimos, con totale di 52 milioni di dollari incassati a livello mondiale, senza contare il prestigio ottenuto con la vittoria del Leone d'oro, il premio più ambito della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e le ben 11 nomination agli Oscar 2024, che presumibilmente si trasformeranno in qualche statuetta il prossimo 10 marzo durante la 96esima Notte degli Oscar (la più quotata, oltre ai costumi e alle scenografie, quella per la miglior attrice protagonista ad Emma Stone).

Per altre curiosità scoprite i divertenti parallelismi tra Povere creature e Frankenhooker.