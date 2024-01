Povere creature da oggi al cinema in Italia: 5 cose da sapere assolutamente

Da oggi 25 gennaio 2024 arriva al cinema Povere Creature!, nuovo film scritto e diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos e interpretato da Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe.

Come sempre, prima di entrare in sala, ecco 5 cose da sapere su Povere creature!:

Un look steampunk, ma old school : Yorgos Lanthimos voleva evocare l'atmosfera della vecchia Hollywood utilizzando solo set dipinti, e tutte le scene sono state girate su un palcoscenico. Il risultato è un look simil-steampunk e gotico, mentre il design del personaggio di Bella è stato parzialmente ispirato dal dipinto di Egon Schiele del 1911 Ragazza nuda in piedi con lunghi capelli neri e drappo blu-nero.

Il trucco : Willem Dafoe doveva sottoporsi ogni giorno ad una sessione di quattro ore di trucco, presentandosi sul set alle tre del mattino per essere pronto in tempo.

I dubbi di Mark Ruffalo e le scene di sesso con Emma Stone : Mark Ruffalo nutriva molti dubbi sulla sua performance durante le riprese, e spesso scherzava sul fatto che il suo amico Oscar Isaac, che stava girando in un teatro di posa vicino, sarebbe stato presto chiamato a sostituirlo. Un giorno, Willem Dafoe fece uno scherzo a Mark Ruffalo portandolo in una stanza dove ad attenderlo trovò Oscar Isaac, che gli disse che era stato licenziato. Anche le scene di sesso sono state difficili per la star della Marvel: di solito non ama farle, ma Emma Stone gli ha facilitato le cose perché tra un ciak e l'altro gli raccontava barzellette per alleggerire la pressione.

Tra Cannes e Venezia : il direttore del festival Thierry Frémaux voleva fortemente che il film fosse proiettato al Festival di Cannes del 2023, ma ha dovuto rinunciare a causa delle tempistiche perché Povere creature non era ancora pronto. Alla fine, il film venne presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d'Oro.

I film che hanno ispirato Povere creature: il regista Yorgos Lanthimos ha dato allo sceneggiatore Tony McNamara tre film come riferimenti per il tono e l'atmosfera di Povere creature, ovvero E la nave va (1983), Bella di giorno (1967) e Frankenstein Junior (1974).

Per altri contenuti guardate il trailer finale di Povere creature: il film Searchlight Pictures è in programmazione al cinema in Italia, distribuito da Walt Disney Pictures.