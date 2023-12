Povere Creature, Mark Ruffalo sulle scene di sesso: 'Hollywood troppo pudica'

Di certo una delle pellicole che più si è fatta notare durante l'ultima edizione della mostra del cinema di Venezia, grazie alla sua vittoria del leone d'oro come miglior film. Il progetto è di certo uno di quelli che più si stanno facendo attendere nelle sale, ma che cosa troveremo ad aspettarci? Cosa ci riserva Povere Creature?

Ecco che, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione de La Favorita, l'attore Mark Ruffalo ci ha tenuto a parlare di uno degli aspetti che preferisce dell'ultimo lavoro di Yorgos Lanthimos, specie ad ora che ci troviamo in una società americana che sembra essere fin troppo pudica.

Durante una recente intervista con BBC, insieme a Ramy Youssef ha infatti dichiarato: "Penso che sia diventato tutto molto...troppo pudico, è come se fossimo in una nuova era Vittoriana in un certo senso. Credo che la cosa straordinaria di Povere Creature sia proprio il fatto che si liberi di questa oppressione culturale, in molti modi diversi".

Poi Youssef ha aggiunto: "Questo paese fa tutti i giorni i conti con la sessualità, i diritti per le donne, ed ora arriva qualcosa che non ne parla direttamente, ma lo fa comunque".

Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere cosa ha in serbo il nuovo film con protagonista Emma Stone ed altre grandi star? In attesa, se ve la foste persa, ecco anche la nostra recensione di La La Land.