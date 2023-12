Povere Creature, Mark Ruffalo sulla scena del ballo: 'Mi sono sentito libero'

Dopo le tante candidature ricevute ai Golden Globe 2024, Povere Creature sembra essere più che pronto a sbarcare al cinema. I protagonisti della pellicola, ormai da settimane, si sono mostrati entusiasti nel corso del tour promozionale del film la cui uscita è prevista in Italia per il 25 gennaio.

Mark Ruffalo e Willem Dafoe si sono dimostrati, fin da subito, entusiasti di aver collaborato con il regista greco Yorgos Lanthimos e hanno catalizzato la loro gioia e la loro felicità in quasi tutte le interviste promozionali a cui hanno partecipato nelle ultime settimane. Una delle più recenti ha svelato un piccolo dietro le quinte del film che riguarda quella che, in pochissimo tempo grazie ai social, è diventata una scena iconica. Il momento in questione è quello del "ballo" di Bella in compagnia di Duncan.

Mark Ruffalo ha svelato qualche dettaglio succoso delle riprese della scena e su come si sia infinitamente divertito nel girare quel ballo così bizzarro. "L'abbiamo girato tipo 60 volte" ha confessato "L'avevamo provato per diverso tempo, quindi lo conoscevamo benissimo. E' così divertente e libero e nel ballo c'è tutta la loro relazione" ha raccontato. Nel corso dell'intervista che l'attore ha condiviso con il compagno di set Willem Dafoe si è definito "dispiaciuto" che il collega non fosse presente durante le riprese. "Sono geloso" ha concluso in una risata divertita Dafoe. Mark Ruffalo ha detto la sua anche sulle scene di sesso ad Hollywood e di come l'industria sia troppo pudica.

