Povere Creature, Mark Ruffalo pensava che Oscar Isaac gli avrebbe rubato il ruolo!

Con Povere Creature Mark Ruffalo ha probabilmente raggiunto uno dei più alti (se non il più alto in assoluto) livelli di apprezzamento della sua carriera: le critiche positive al lavoro della star di Zodiac si sprecano, eppure, durante le riprese, il nostro era praticamente certo che qualcuno stesse per rubargli il posto.

Un qualcuno che, in effetti, ha un nome e un cognome: parliamo di Oscar Isaac, complice di Willem Dafoe in uno scherzo a dir poco crudele giocato al povero Mark! "Ad essere onesto dubitavo della mia capacità di farlo. Avevo paura, arrivai al punto di cercare di convincere Yorgos a farmi fuori, per un istante, ma lui mi disse: 'Sei tu'" sono state le parole di Ruffalo.

Il resoconto dell'attore prosegue con la cronaca dello scherzo giocatogli dai due colleghi: "Mentre facevamo le prove cominciarono a dirmi che Oscar Isaac mi avrebbe rubato il ruolo. Willem lo portò lì durante il pranzo e lui cominciò a dirmi tipo: 'Hey, mi dispiace, ma semplicemente non funzioni'. Io ero tipo: 'Oh mer*a, sta succedendo davvero?'" ha raccontato la star di Hulk, che ha poi ammesso di esser stato traumatizzato da una volta in cui fu davvero licenziato da uno spettacolo pochi giorni prima del debutto. Potevano due come Oscar Isaac e Willem Dafoe farsi scappare l'occasione di terrorizzare l'amico giocando sul suo punto debole? Scherzi malvagi a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Povere Creature.