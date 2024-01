Povere Creature, Mark Ruffalo parla del tumore al cervello: 'Lo scoprii grazie a un sogno'

Dopo l'ottimo risultato di 11 nomination agli Oscar 2023 per Povere creature, l'attore Mark Ruffalo torna da oggi 25 gennaio nelle sale italiane al fianco di Emma Stone: nel corso di una recente intervista promozionale, la star ha ricordato la diagnosi di tumore al cervello che lo colpì nel 2001.

In un'intervista su SmartLess, l'attore di Zodiac e Collateral ha parlato di una bizzarra premonizione che anticipò la diagnosi, che arrivò quando stava lavorando a The Last Castle e mentre sua moglie Sunrise Coigney aveva appena scoperto di essere incinta: “Una notte ho ricevuto una di quelle simpatiche chiamate alle 4 del mattino, mi sono svegliato probabilmente intorno alle 3 e ho fatto questo sogno folle. Era diverso da qualsiasi sogno avessi mai fatto fino ad allora. Una voce mi diceva che avevo un tumore al cervello: non era proprio una voce, era più una sensazione, ma come se potesse parlare. 'Hai un tumore al cervello e devi affrontarlo immediatamente.'"

Ruffalo ha anche portato il suo sogno all'attenzione del medico sul set del film. "Ho detto: 'Ascolta, sembrerà pazzesco, ma ieri notte ho fatto questo sogno in qualcosa mi diceva che avevo un tumore al cervello'. E lei mi disse: 'È pazzesco, ma non c'è motivo per cui dovresti preoccuparti, ti ordinerò una TAC e andremo a farla oggi subito dopo il lavoro, così potrai tranquillizzarti."un

La TAC individuò una massa 'grande come una pallina da golf' dietro l'occhio destro dell'attore, che fortunatamente risultò operabile: "Quando lo dissi a mia moglie scoppiò a piangere e mi disse: 'Ho sempre saputo che saresti morto giovane!", ha sdrammatizzato l'attore.

