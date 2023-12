Povere creature!, Mark Ruffalo ammette:'Ho rubato le abilità di Robert Downey Jr.'

Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo sono due degli attori più conosciuti e amati di Hollywood, anche grazie al successo ottenuto con il Marvel Cinematic Universe, nel quale hanno interpretato rispettivamente Tony Stark/Iron Man e Bruce Banner/Hulk. Entrambi hanno partecipato di recente ad Actors on Actors di Variety.

Nel corso della conversazione entrambi hanno approfondito vari aspetti dei loro film e Ruffalo ha ammesso di aver rubato qualcosa a Robert Downey Jr. per il film in uscita a breve nelle sale cinematografiche (anche se in Italia arriverà soltanto a gennaio), l'ultimo diretto da Yorgos Lanthimos. Su Everyeye potete trovare il trailer di Povere creature!



Ruffalo ha spiegato che il regista ha mantenuto il primo giorno sul set come un giorno intero di riprese, nonostante fossero tutti agghindati con i propri costumi d'epoca. L'attore ha raccontato al collega di aver carpito qualcosa da due suoi ruoli molto apprezzati:"Un po' di Sherlock Holmes e un po' di Charlie Chaplin" ha confessato "Voglio dire, più di ogni altro attore hai questo tipo di malizia fisica, fai molto bene il mascalzone".



Robert Downey Jr. ha interpretato l'investigatore privato di Baker Street in Sherlock Holmes (2009) e Sherlock Holmes - Gioco di ombre (2011) entrambi diretti da Guy Ritchie. Nel 1992 invece Downey Jr. conquistò il pubblico con una magistrale interpretazione di Charlie Chaplin nel film Charlot di Richard Attenborough. Grazie alla sua performance, Downey Jr. ricevette la prima delle due candidature agli Oscar nel 1993.

In attesa dell'uscita del film non perdetevi la nostra recensione di Povere creature!.