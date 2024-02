Povere Creature, è stato liberatorio per Mark Ruffalo: 'Sono stanco di comportarmi bene'

Mark Ruffalo è "stanco di comportarsi bene": il ruolo di Duncan Wedderburn in Povere creature di Yorgos Lanthimos ha rappresentato un profondo cambio di rotta nella carriera dell'attore, che finora ha quasi sempre interpretato personaggi maschili positivi e gradevoli.

Dall'ispettore Toschi in Zodiac, al Matt migliore amico di Jennifer Garner in 30 anni in un secondo, fino all'attivista ambientale Rob Bilott in Dark Waters...e la lista potrebbe andare ancora avanti. In questo senso il ruolo in Povere creature (qui la recensione del film di Yorgos Lanthimos) ha spiazzato il pubblico, abituato a vedere Ruffalo nei panni del buono: Duncan Wedderburn è un uomo spregevole e narcisista, vanitoso e superficiale, pronto ad approfittarsi di Bella, la protagonista interpretata da Emma Stone. Una bella sfida per Ruffalo, che inizialmente voleva addirittura spingere Lanthimos a scegliere qualcun'altro per il ruolo: "Ero tipo: "Non so se sono la persona giusta per questa cosa". E Yorgos ha detto: "Sì, lo sei. Tu sei lui". Mi ha riso in faccia, in pratica" ha ammesso Ruffalo. L'esperienza sul set di Povere creature ha risvegliato nella star alcuni ricordi relativi ai suoi primi passi sul palcoscenico: "Mi ha ricordato molto il mio primo periodo a teatro, dove ero molto coraggioso e anche pericoloso. Per qualche motivo nel corso degli anni mi sono molto trattenuto, e tutte le parti che ho interpretavano richiedevano quel contegno. Questa è una parte che nessuno si sarebbe aspettato da me".

Il ruolo di Duncan, in breve, ha rappresentato una specie di risveglio per Ruffalo, che pur essendo soddisfatto della sua carriera sente la necessità di cambiare: "Internet e i social media ti etichettano ed è una cosa che ti opprime, in un certo senso. Non avevo capito quanto fosse opprimente fino a quando non ho interpretato Duncan, e a quel punto ero tipo "Oddio. Non ho mai potuto davvero fare questa cosa...". Tutto quello che ho fatto è molto creativo e ho avuto modo di esplorare quello che volevo esplorare, ed esprimermi come volevo, e non voglio sminuirlo, ma cominciavo a sentirmi come se fossi bloccato". Cosa dovremo aspettarci tra i futuri progetti dell'attore? Considerando anche che Mark Ruffalo ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame di recente, non possiamo che aspettarci altre meravigliose performance sempre più complesse e originali.