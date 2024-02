Povere creature va alla grande in Italia, ma C'è ancora domani non molla al box office

Il box office italiano è dominato da Emma Stone e Sydney Sweeney in questi giorni, grazie al successo di Povere creature e Tutti tranne te, ma nell'ultimo week-end Paola Cortellesi ha chiarito che non bisogna dimenticare il clamoroso successo di C'è ancora domani.

Grazie ad altri 15mila euro incassati nel corso di lunedì 5 febbraio, infatti, C'è ancora domani ha superato i 36 milioni di euro, consolidando la propria posizione nella classifica dei maggiori incassi nella storia italiana: la corsa nelle sale è ormai finita e i 37 milioni de Il re leone del 2019 sembrano irraggiungibili, ma il film di Paola Cortellesi va salutato come un nuovo campione del box office nostrano e un cult assoluto per il pubblico.

Tornando ai migliori incassi di giornata, Povere creature si conferma al primo posto con altri 167mila euro e un totale di quasi 5 milioni (4,8 milioni per la precisione), seguito da Tutti tranne te in seconda posizione con altri 152mila euro e un totale di quasi 4 milioni (3,8 per l'esattezza). Non cambia la successiva posizione, con I soliti idioti 3 ancora terzo (51mila euro ieri e un totale di 3,2 milioni di euro), ma la top5 subisce una variazione: il tonante flop di Argylle passa anche per l'Italia, e dalla quarta posizione ottenuta nel week-end il film con Henry Cavill, che ieri ha incassato appena 28mila euro (e un totale di 431mila euro) scende in quinta posizione, superato incredibilmente da Perfect Days di Wim Wenders (40mila euro ieri e un totale di 4,3 milioni di euro dall'uscita).

Neanche The Warrior – The Iron Claw riesce a decollare, e rimane in sesta posizione con appena 20mila euro e un totale di 215mila euro.