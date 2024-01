Povere Creature! Guardate lo splendido trailer finale del nuovo film con Emma Stone

Searchlight Pictures ha condiviso il trailer finale di Povere creature!, nuovo film del regista di culto Yorgos Lanthimos in arrivo dal 25 gennaio nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Fresco vincitore di due Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy alla protagonista Emma Stone, Povere Creature! ha fatto il suo esordio mondiale proprio in Italia durante l’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove aveva vinto il prestigioso Leone d'oro.

La storia è quella dell'evoluzione di Bella Baxter (Emma Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare: affamata della mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e l’emancipazione. Nel cast anche Christopher Abbott (Black Bear, Possessor), il vincitore del Primetime Emmy® Award Jerrod Carmichael (The Carmichael Show), Hanna Schygulla (Ai confini del paradiso), Kathryn Hunter (Macbeth) e la candidata al Primetime Emmy® Award Margaret Qualley (C’era una volta a… Hollywood, Maid).

Ricordiamo che, dopo Povere creature, Emma Stone e Yorgos Lanthimos lavoreranno insieme per altri 2 film.