Povere Creature!, anche il film di Lanthmos soffre gli scioperi: annunciato il rinvio!

Gli scioperi dei lavoratori del mondo del cinema stanno letteralmente mettendo in ginocchio Hollywood e dintorni, tra produzioni ferme, premiere disertate e rinvii annunciati a causa di questo o quel ritardo nella lavorazione: a salvarsi non sono neanche i film già ultimati come Povere Creature! di Yorgos Lanthimos.

Il film con Emma Stone (alla quale Lanthimos ha riservato enormi elogi nelle scorse settimane) era infatti stato annunciato in uscita per il prossimo 8 settembre: i ritardi nella distribuzione dovuti agli scioperi hanno però costretto A24 ad annunciarne il rinvio di ben 3 mesi, facendo slittare la data d'uscita al prossimo 8 dicembre.

Ripercussioni inevitabili di agitazioni che stanno portando alla luce problematiche che il mondo di Hollywood si trascina da anni, e che inevitabilmente non faranno piacere agli spettatori che da tempo attendono l'arrivo della nuova opera di uno dei registi più interessanti del panorama attuale. Meglio tardi che mai, in ogni caso: Povere Creature! arriverà comunque sui nostri schermi tra non molto tempo, a differenze di altri film rinviati a data da destinarsi.

Per Lanthimos, ricordiamo, il film con Willem Dafoe rappresenterà la seconda collaborazione con Emma Stone dopo lo splendido La Favorita: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il trailer di Povere Creature!