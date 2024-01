Povere Creature è a tutti gli effetti una commedia romantica: la conferma di Emma Stone

Poor Things ha trionfato ai Golden Globe: il film di Yorgos Lanthimos ha ottenuto il premio come miglior commedia e la sua protagonista, Emma Stone ha portato a casa il globo come miglior attrice in una commedia o musical. E seppur le chiare affluenze dal genere gotico e da Frankenstein di Mary Shelley, Povere creature è una commedia romantica.

A confermarlo è stata proprio Emma Stone nel lungo discorso pronunciato alla vittoria del premio: "Penso che questa sia una commedia romantica - ha detto l'attrice - Bella si innamora della vita stessa, piuttosto che di una persona. E accetta il bene e il male in egual misura. E questo mi ha fatto davvero guardare la vita in modo diverso".

In Poor Things, Emma Stone interpreta una donna morta suicida ( la versione femminile della creatura del dottor Frankenstein per intenderci) che viene resuscitata dal dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe). Alla donna, che era incinta, viene impiantato il cervello del suo feto che le conferisce dunque un comportamento infantile ma non sottomesso come invece sperava il dottor Baxter.

Povere creature è una storia di emancipazione femminile: in Italia, il film arriverà nelle sale il prossimo 25 gennaio 2024. Per l'attrice e il regista, invece, prosegue la collaborazione: Stone e Lanthimos hanno in programma due nuovi film. Cos'altro potrà riservarci questo duo dopo il trionfo a Venezia e ai Golden Globe?