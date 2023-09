Povere Creature! conquista Venezia: tripudio di applausi per il film con Emma Stone

Yorgos Lanthimos è rimasto stregato dal talento di Emma Stone in Povere Creature!, e lo stesso vale per la Mostra del Cinema di Venezia: il film, infatti, ha ricevuto un'ottima accoglienza nella proiezione svolta durante l'evento.

"È un piacere vedere Yorgos Lanthimos al culmine della folle creatività e del talento" ha dichiarato Sharon Waxam, fondatrice e CEO di TheWrap. "La stampa è scoppiata in un enorme applauso, questa mattina".

Altrettanto entusiasmo traspare dall'account Twitter di @theatomreview ("Magnifico! Il più bel film di Yorgos Lanthimos. Una storia bizzarra e coinvolgente sulle seconde possibilità. Questa non è soltanto un'altra pellicola; è una delle migliori fantasie fantascientifiche di tutti i tempi!"), così come da quelle di @MarlowNYC ("Poor Things potrebbe essere il miglior film che io abbia visto quest'anno. Emma Stone è a dir poco straordinaria").

Povere creature! (Poor Things in lingua originale) racconta la storia di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dallo scienziato Godwin Baxter (Williem Dafoe). In seguito Bella decide di scappare insieme all'avvocato Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) alla ricerca di un nuovo equilibrio interiore... ma gli ostacoli saranno più del previsto. Nel cast ricordiamo anche Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott e Margaret Qualley.

Al momento, la pellicola è in concorso per il Leone d'oro alla Mostra internazionale d'arte cinematografica. Purtroppo, però, è stata vietata ai minori di 17 anni non accompagnati negli Stati Uniti a causa del "forte e pervasivo contenuto sessuale, nudità, forte, materiale disturbante e linguaggio scurrile". D'altronde, potevamo aspettarcelo: la stessa Emma Stone promise scandalo in Povere Creature!.