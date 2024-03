Povere Creature, come sono state realizzate le scene di sesso con Emma Stone

Tra i tantissimi pregi di Povere Creature ci sono sicuramente le scene di sesso che vedono Emma Stone protagonista: momenti di scoperta fisica, di crescita e di liberazione dai dogmi, ma anche di sano divertimento. Come sono riusciti però a renderle così bene?

Intanto rendendole tematiche: "Bella è completamente libera e senza alcuna vergogna del suo corpo" aveva commentato Emma Stone, "il sesso è ovviamente una parte fondamentale della sua crescita e della sua esperienza, come credo sia per tantissime persone". Qua se volete ecco 5 motivi per recuperare Povere Creature.

Ma oltre alla bravura registica e alla capacità di lavorare con gli attori di Yorgos Lanthimos c'è stata una figura ad aiutarlo proprio per le scene di sesso di Povere Creature: Elle McAlpine, intimacy coordinator del film.

Una figura professionale relativamente nuova nell'industria, che all'inizio faceva un po' tremare i registi, come se volesse portargli via il lavoro. Ma come ha detto lo stesso Yorgos Lanthimos: "Ha reso ogni cosa più facile per tutti". Dato che Emma Stone aveva già lavorato con il regista in scene di questo tipo, McAlpine si è concentrata su attori che magari avevano una singola scena di sesso con Emma Stone e rimanevano poco sul set, per aiutarli a superare l'imbarazzo, eliminare il nervosismo e rendere tutto come Lanthimos immaginava.

Alla fine però McAlpine e Stone hanno comunque lavorato assieme, stando alla intimacy coordinator infatti girare tante scene così per un film può farti sentire vulnerabile, perciò dava a Stone piccoli esercizi da fare una volta terminate le riprese.

E voi avete apprezzato le scene di sesso nel film?

