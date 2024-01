Povere creature battuto da I soliti idioti 3: i numeri del box office italiano

Povere creature è arrivato al cinema in Italia forte del Leone d'oro, del nome di Emma Stone e delle 11 nomination agli Oscar 2024, ma tutti questi biglietti da visita non sono bastati per battere I soliti idioti 3.

In un'ottima giornata per il box office italiano, con l'incasso del 25 gennaio 2024 salito a 1,1 milioni di euro totali (un sonoro +129% rispetto allo stesso giorno di gennaio 2023 e un bel +93% rispetto a una settimana fa), I soliti idioti 3 – Il ritorno ha esordito al primo posto, con un incasso di 347.842 euro e una media di 1.097 euro in 317 cinema: si tratta della seconda miglior partenza della saga, superiore a quella de I soliti idioti 2 (280.000 euro al primo giorno e 8,7 milioni alla fine della run) ma inferiore a I soliti idioti del 2011 (797.819 euro al primo giorno per un totale di 10,7 milioni).

Seconda posizione per Povere creature! di Yorgos Lanthimos, che ha debuttato con 269.028 euro e una media di 597 euro in 451 cinema: anche in questo caso si è trattato di un grosso passo avanti rispetto al precedente film del regista greco, La favorita, che il 24 gennaio 2019 aveva debuttato con 82.277 euro per chiudere la run a 3 milioni di euro. Infine al terzo posto un altro esordio, la commedia Tutti tranne te, con Glen Powell e Sydney Sweeney, che ha incassato 123.505 euro, con una media di 556 euro in 222 cinema.

Per altre letture, scoprite di cosa parla Povere creature.