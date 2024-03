Povere creature e Tutti tranne te arrivano in bluray con Eagle Pictures: la data d'uscita

Revenge movie, film pluripremiati, commedie sentimentali e tantissime emozioni: questa la ricetta dei nuovi titoli home video di Eagle Pictures in uscita ad aprile 2024, tra i quali spiccano due dei film più popolari della stagione, Povere creature e Tutti tranne te.

Dal 10 aprile è in arrivo The Beekeper, revenge movie con protagonista il re dell’action Jason Statham e la star Jeremy Irons, qui diretti da David Ayer, regista di Fury e Suicide Squad: il film sarà disponibile nei formati DVD, Blu-ray e 4K.

Successivamente, dal 18 aprile arriverà Povere creature, l’ultimo e acclamato capolavoro del regista greco Yorgos Lanthimos, che vede nel cast una straordinaria Emma Stone, fresca del suo secondo Premio Oscar come miglior attrice protagonista dopo quello vinto con La La Land, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, che sarà edito in DVD e Blu-ray (se volete saperne di più sul film, cliccate qui per scoprire 5 segreti sulla realizzazione di Povere creature). Sempre dal 18 aprile arriva Tutti tranne te, commedia romantica trionfatrice al box office con Sydney Sweeney, star della serie tv Euphoria, e Glen Powell, tra i protagonisti di Top Gun: Maverick, disponibile nei formati DVD e Blu-ray.

Infine, il 24 aprile sarà la volta di One life, con il premio Oscar Anthony Hopkins, qui alle prese con l’emozionante storia vera di un giovane broker londinese che, nei mesi precedenti lo scoppio della seconda guerra mondiale, salvò 669 bambini profughi da morte certa: il film sarà disponibile in DVD e Blu-ray.

Per altre novità sull'home-video, vi ricordiamo che sempre Eagle Pictures ha annunciato i 4K di The Abyss, True Lies e Aliens.

