Povere Creature arriva su Disney+ dopo gli Oscar! Ecco la data

Povere Creature ha avuto vita lunga e più che soddisfacente al cinema: il film con Emma Stone ha rappresentato probabilmente il primo, vero successo 'mainstream' di Yorgos Lanthimos, incassando un bel po' e imperversando nelle sale di tutto il mondo per parecchie settimane. Ma quando sarà possibile vederlo in streaming?

La risposta è arrivata proprio in queste ore immediatamente successive alla vittoria di Emma Stone agli Oscar 2024 come Miglior attrice protagonista: tramite social, Disney+ ha infatti annunciato che il film con Willem Dafoe e Mark Ruffalo sarà a breve disponibile nel catalogo streaming della piattaforma.

La data prescelta, stando a quanto leggiamo, è quella del prossimo 14 marzo: tra pochi giorni chiunque non dovesse aver avuto modo di dare uno sguardo all'ultima fatica del regista de La Favorita e Il Sacrificio del Cervo Sacro potrà quindi colmare la sua lacuna semplicemente affidandosi a Disney+, mentre tutti gli altri potranno finalmente concedersi un rewatch che, ne siamo sicuri, saranno in molti a non disdegnare.

Vedremo, a questo punto, se anche in streaming le avventure di Bella Baxter macineranno i numeri strepitosi fatti registrare durante il periodo trascorso in sala: e voi, approfitterete della presenza del film su Disney+? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Povere Creature.