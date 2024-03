Povere Creature: 5 segreti che non conoscete sul film di Emma Stone uscito su Disney+

Questa settimana Povere creature è sbarcato su Disney+ in Italia, e in onore del film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone, vincitore di 4 Premi Oscar agli Academy Awards 2024, vogliamo raccontarvi alcune curiosità dal dietro le quinte della sua realizzazione.

Ogni giorno sul set Willem Dafoe impiegava 6 ore per il suo trucco , quattro ore per metterlo e due ore per toglierlo. Ha dichiarato: "Mi presentavo alle tre del mattino, mi mettevo seduto sulla sedia, meditando e cercando di affrontare il fatto di dover stare completamente immobile. Non puoi dormire, perché comunque devi reagire ai movimenti che ti chiedono di fare i truccatori. È una faticaccia, a dirla tutta, ma mi piaceva lavorare con una maschera."

I capelli nerissimi di Bella sono stati un incidente: Emma Stone avrebbe dovuto avere un colore di capelli nero naturale, quasi tendente al bruno, ma sfortunatamente - o fortunatamente - il suo acconciatore le ha fatto per sbaglio una tonalità di nero più scura. L'errore non è stato sistemato perché tutti si sono accorti che quella tonalità nero inchiostro aggiunge maggior surrealismo al personaggio.

Il regista Yorgos Lanthimos ha incontrato per la prima volta ad Alasdair Gray, l'autore del romanzo da cui Povere creature è tratto, nel 2009, quando gli chiese di poter realizzare un film dal suo libro. Gray portò Lanthimos in un tour guidato per le strade di Glasgow, mostrandogli i luoghi che avevano ispirato il romanzo. Lanthimos ha detto: "Era un uomo davvero adorabile. Sfortunatamente, è morto solo un paio d'anni prima che girassimo effettivamente il film, ma era molto speciale ed energico. Aveva circa 80 anni quando ci siamo incontrati, e mi disse: 'Ho fatto mettere il DVD di Dogtooth ad un mio amico, perché non so come gestire queste cose, ma penso che tu abbia molto talento, giovanotto.'"

Come ricerca sul personaggio, Ramy Youssef ha lavorato con un becchino. Ha seguito più di cinque lezioni sulle tecniche del 1800.

Il design del personaggio di Bella è stato parzialmente ispirato dal dipinto di Egon Schiele del 1911, Ragazza nuda in piedi.

