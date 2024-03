Povere Creature, 5 scene che lo rendono già un cult incredibile

Fresco fresco vincitore di quattro Premi Oscar, Povere Creature ha già raggiunto un certo status sia per i cinefili incalliti sia per il grande pubblico. Abbiamo allora scelto cinque scene che in qualche maniera lo hanno già reso un cult.

Partiamo con Godwin che "rutta" delle strane bolle ogni volta che mangia, scena che setta già il mood di Povere Creature, a metà fra il grottesco e il conturbante.

Come non mettere poi la prima scena di sesso del film, quei "furiosi sobbalzi" che fanno scoprire a Bella sé stessa e in senso lato il mondo che la circonda, diventati un marchio di fabbrica del film e un'espressione già cult. Tra l'altro, sapete come sono state realizzate le scene di sesso in Povere Creature?

E quando Bella dice esplicitamente che vuole dare un pugno a un neonato? Un momento estemporaneo ma che rende benissimo la disinibizione del personaggio e il suo andare contro il pudore della società, facendo anche parecchio ridere.

Che dire poi del ballo di Emma Stone, sconclusionato ed eccentrico, furioso e liberatorio, già diventato forse la scena simbolo di tutto Povere Creature.

Chiudiamo con il montage delle scene di sesso al bordello, vera liberazione fisica e appunto sessuale di Bella Baxter e sequenza in cui Yorgos Lanthimos dà sfogo alla sua fantasia grottesca.

E voi scegliereste queste scene di Povere Creature? Diteci le vostre nei commenti!

